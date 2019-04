Toronto marque l’anniversaire de l’attentat à la fourgonnette

Des cérémonies et des veilles sont prévues mardi pour rendre hommage aux personnes tuées ou blessées lors de l’attaque meurtrière à la fourgonnette survenue l’année dernière dans le nord de Toronto.

La Ville de Toronto organise un événement à l’amphithéâtre Mel Lastman Square, à 13 h 30, pour coïncider avec le moment de l’attentat du 23 avril 2018, qui a fait 10 morts et 16 blessés.

Dans les heures précédant la cérémonie, la Ville devrait installer des panneaux temporaires dans le secteur pour commémorer ce qu’elle a surnommé la « tragédie de la rue Yonge ». Ces panneaux demeureront en place jusqu’à l’installation de monuments commémoratifs permanents.

La Ville a annoncé que les consultations sur les monuments commémoratifs commenceraient ce printemps.

Des événements sont également prévus ailleurs dans le quartier où l’attaque a eu lieu.

La communauté de Willowdale observera un moment de silence, en plus de tenir une veille en soirée et d’offrir un souper gratuit, entre autres événements.

Elle a également fait appel à des conseillers en traumatologie et à des chiens de thérapie pour ceux qui ont besoin de soutien.

La ville a été plongée dans le chagrin à la suite de l’attaque et plus de 4 millions $ ont été collectés pour soutenir les victimes et leur famille.

Alek Minassian, 26 ans, est accusé de 10 chefs de meurtre au premier degré et de 16 chefs de tentative de meurtre.

Il devrait subir son procès en février prochain.