Quoi retenir de la fin de semaine?

Crue printanière 2019

La crue printanière a forcé l’évacuation d’environ 1700 personnes au Québec en fin de semaine. Près de 3000 résidences ont été inondées et au moins 1500 maisons étaient isolées par les eaux à cause des routes et des rues coupées.

Sept inondations majeures étaient toujours en cours lundi soir, toutes causées par le lac des Deux-Montagnes, le Saint-Laurent à la hauteur du lac Saint-Pierre et la rivière Chaudière, dont les ravages se sont étendus sur toute la longueur en aval de Beauceville.

Dès samedi, une aide militaire a été déployée dans la province, où 800 militaires sont venus remplir des sacs de sable et renforcer des digues.

Le premier ministre François Legault a rendu visite aux sinistrés de l’île Bigras à Laval. M. Legault s’est voulu rassurant, expliquant que Québec avait tiré des leçons de la crue printanière de 2017. Mais il a également indiqué qu’il fallait être « lucide ». « Si c’est nécessaire de forcer les gens à déménager, il faudra le faire », a-t-il indiqué.