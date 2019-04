Les riverains de Rigaud ne sont pas au bout de leur peine. Si l’armée a été déployée depuis hier pour venir en aide aux résidents touchés par la crue, le niveau de l’eau doit continuer de monter dans les prochains jours.

« Demain on va atteindre le plateau et on va avoir des débits qui vont peut-être baisser un petit peu », a fait savoir lundi le directeur du Service incendie de la Ville, Daniel Boyer, en point de presse à l’hôtel de ville de Rigaud. Mais cela ne veut pas dire que le niveau de l’eau va baisser pour autant, a-t-il aussitôt averti.

« Ce n’est pas parce que le débit [à la centrale] Carillon plafonne que les inondations sont terminées. Il ne faut pas oublier que présentement, on est en intervention […] Le vrai travail va commencer lorsque l’eau va se retirer. Et ça malheureusement on a aucune donnée. Une, deux, trois semaines, nous ne le savons pas. »

Le débit d’eau est actuellement de 7700 m2/s. Il devrait atteindre 7800-7900 m2/s dans le courant de la journée de mardi, selon Daniel Boyer. Le niveau d’eau a augmenté dans la nuit de dimanche à lundi. Il était en milieu de matinée à un peu plus de 25 m de hauteur. À titre comparatif, le seuil d’inondation mineure est de 23 m. Lors de la grande crue survenue il y a deux ans, le niveau d’eau a atteint environ 25 mètres. « On est à 50 centimètres de 2017 », soutient M. Boyer. « C’est un record qu’on ne veut absolument pas battre cette année. »

À l’heure actuelle, 187 résidences ont été inondées et 56 sont difficiles, voire impossible d’accès. 27 rues sont inondées ou partiellement inondées. Et jusqu’à présent, « 262 adresses ont été visitées » par les pompiers et des intervenants psychosociaux, a indiqué M. Boyer. « Il y a beaucoup de gens qui sont encore sinistrés de 2017 », a-t-il rappelé du même souffle.

Par ailleurs, 41 familles ont été soit relocalisés ou reçu des services de la Croix-Rouge. Environ 150 familles se sont jusqu’ici présentées au Centre d’aide aux sinistrés aménagé par la Ville.

Au total dans la région de Rigaud, environ 160 militaires ont été déployés, de même que 35 véhicules et trois zodiacs. Pour l’instant, leur travail a surtout été de la « planification », a fait savoir David Desaulniers, officier de liaison pour les Forces armées canadiennes.

Leur mandat se résume surtout, pour le moment, à « supporter les intervenants et la population civile » sur le terrain, notamment en préparant des sacs de sable. Dimanche soir, un couple de personnes âgées ont d’ailleurs été évacués puis pris en charge par les premiers répondants, transportés à bord d’un véhicule de l’armée.

M. Desnaulniers a par ailleurs précisé qu’il n’y avait pour l’heure aucune date de départ fixée pour les militaires. « Ce sera selon les évaluations des éléments [du ministère] de la Sécurité publique qui sont sur le terrain qu’on va supporter tant que ce sera nécessaire. » Sur le territoire québécois, quelque 600 militaires sont actuellement déployés.

Sainte-Anne-de-Bellevue

À Saint-Anne-de-Bellevue, dans l’ouest de l’île de Montréal, le niveau de l’eau continuait de monter dangereusement lundi matin. Le long de la rue Sainte-Anne, bordant le lac des Deux-Montagnes, des citoyens avaient déjà disposés des sacs de sable sur leur terrain.

Où moment où ces lignes étaient écrites, le ministère de la Sécurité publique faisait état d’une inondation moyenne dans la région. La ville appelait de son côté ses riverains à mettre en place « des mesures » pour protéger leurs maisons, jugeant « très élevé » le risque d’inondation pour les lacs des Deux-Montagnes et Saint-Louis.

Sur la rue Grier, Denis Jewkes et son conjoint déposaient les derniers sacs de sable devant leur maison lors du passage du Devoir. Le niveau de l’eau qui a rapidement monté pendant la nuit leur rappelle de mauvais souvenirs. En 2017, ils ont été sérieusement éprouvés par les inondations. « Le 7 mai 2017, l’eau a déplacé les sacs de sable et défoncé la porte de garage. En 40 secondes, il y a eu 4 pieds d’eau dans la maison », raconte la dame qui habite le coin depuis 1995.

Surtout que les rénovations de leur résidence abîmée par les inondations de 2017 viennent tout juste de prendre fin. « La dernière couche de peinture a été faite le 15 novembre », dit Mme Jewkes. Si les assurances ont pris en charge les travaux après-sinistre, le couple attend toujours l’argent du gouvernement québécois pour leurs biens et meubles endommagés.

Selon le plus récent bilan d’Urgences Québec, sur l’ensemble du territoire de la province, près de 2400 résidences étaient déjà inondées et environ 1500 citoyens ont été évacués.