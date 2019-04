La crue des eaux cause la mort d’une personne en Outaouais

La crue des eaux a fait une première victime tôt samedi, lorsqu’un véhicule a plongé dans une crevasse causée par l’affaissement d’une route dans la municipalité de Pontiac.

La Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais a confirmé sur son compte Twitter qu’une personne a perdu la vie dans l’accident. Une photo de la scène montre l’ampleur de l’affaissement.

ACCIDENT MORTEL : @MuniPontiac : cette nuit la crue des eaux emporte une route. Un véhicule tombe dans le ruisseau. Dossier toujours sous enquête, plus de détails à venir #policemrc #cruedeseaux pic.twitter.com/O4wiiNDNTO — PoliceMRCdesCollines (@Police_MRC) 20 avril 2019

Selon le plus récent bulletin d’Urgence Québec, publié samedi matin, on comptait 72 résidences inondées, 53 résidences isolées et 197 personnes évacuées à travers la province. Les régions les plus affectées sont la Beauce et le secteur de Rigaud, en Montérégie.

Trois résidences pour personnes âgées ont notamment été évacuées de façon préventive à Saint-Raymond, dans le secteur de Portneuf. La situation demeurait préoccupante samedi matin à Rigaud où 24 personnes ont été évacuées.

À Beauceville, l’embâcle s’est déplacé vers Saint-Joseph. Des gens citoyens évacués la semaine dernière ont pu réintégrer leur demeure, mais 38 résidences sont toujours inondées et 47 personnes ne peuvent toujours pas rentrer à la maison.

Des effectifs de la Sûreté du Québec (SQ) ont été mobilisés à des endroits stratégiques pour faire face à la crue des eaux, particulièrement dans les régions de Chaudière-Appalaches et en Montérégie.

Des postes de commandement de la SQ ont été installés à Beauceville et à Rigaud, selon ce qu’a indiqué samedi matin la sergente Marie-Michèle Moore de la SQ. Des policiers font du porte-à-porte dans les secteurs les plus touchés afin de s’assurer que les résidents sont en sécurité.

Les Forces armées canadiennes viendront aussi en renfort aux équipes déjà sur place pour faire face aux inondations au Québec.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, a indiqué vendredi soir par voie de communiqué avoir parlé avec son homologue provinciale Geneviève Guilbault et « accepté sa demande officielle d’aide fédérale pour aider les citoyens dans le besoin ».

Le Centre des opérations du gouvernement fédéral a donc mobilisé du personnel pour la planification de cette aide, ce qui comprend le soutien des Forces armées canadiennes.

À Laval, quatre sites de chargement de sable ont été mis en place. Un centre de services aux personnes sinistrées est ouvert 24 h par jour à compter d’aujourd’hui. La Croix-Rouge sera aussi présente pour les besoins d’hébergement à l’hôtel. Plus de 1500 adresses étaient menacées d’inondation vendredi après-midi.

Vendredi, la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a indiqué que les premières inondations majeures pourraient survenir dimanche. Elle doit faire le point sur la situation samedi.

Deux inondations majeures étaient déjà répertoriées par Urgence Québec, samedi matin, soit la rivière Chaudière à Saint-Georges, en Beauce, et le lac des Deux-Montagnes, à Rigaud.

Selon Environnement Canada, les plus fortes accumulations de pluie seraient toutefois chose du passé bien que d’autres précipitations sont à prévoir.

« Ce qui s’en vient au cours des prochaines heures, ce sont des averses plus dispersées sur les régions de l’ouest : Montréal, les Laurentides, l’Outaouais. La pluie continue se poursuit sur le centre et l’est du Québec jusqu’en début d’après-midi et devrait s’estomper graduellement en soirée », a précisé le météorologue André Cantin.

Les régions plus à l’est, dont la Gaspésie, pourraient encore recevoir entre 20 à 25 millimètres de pluie. Les températures chaudes attendues pour la fin de semaine ainsi que lundi et mardi pourraient compliquer les choses en accélérant la fonte des glaces.