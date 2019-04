1

Lundi, Paris était saisie d’effroi devant la vue de sa cathédrale en feu. Le coeur serré devant le coeur de la ville qui se consume, le monde entier a suivi la lutte des pompiers pour sauver le monument et ses trésors. De la «forêt de chênes» qui constituait la charpente de la cathédrale vieille de plus de 800 ans, il ne reste rien. Puis, l’image-choc a laissé place à la générosité: plus d’un milliard de dollars en dons pour rebâtir, « en cinq ans » selon le président français, le chef-d’oeuvre gothique dont la construction avait pris plus d’un siècle. L’enquête pour déterminer les causes de l’incendie est encore en cours.

Thierry Mallet Associated Press