Quoi surveiller cette fin de semaine?

À surveiller: élection présidentielle en Ukraine

Dimanche, l’Ukraine élira son nouveau président. Le second tour opposera Petro Porochenko, le président actuel, à Volodymyr Zelensky, comédien, novice en politique et grand gagnant du premier avec deux fois plus de voix que son principal rival. Selon les sondages, Zelensky, qui se pose en rempart à la corruption des élites et qui a usé du nom de la série «Serviteur du peuple» à laquelle il participe pour le donner à son parti, devrait être élu.