Inondations au Québec: les riverains engagés dans une course contre la montre

Les riverains de plusieurs municipalités du Québec effectuent une véritable course contre la montre pour tenter de protéger du mieux qu’ils peuvent leur résidence à quelques heures de la montée des eaux prédite par les autorités.



« Cette année, on ne se sera pas fait prendre par surprise, on est prêts », lance Michael Devine, un résident de Rigaud.



Rencontré par Le Devoir vendredi matin alors qu’il remplissait des sacs de sable, l’homme en était à son quatrième voyage. « On a rempli une centaine de poches en deux jours », raconte le citoyen, qui ne cache pas sa déception de n’avoir reçu aucune aide de la municipalité pour cette difficile corvée. « C’est certain que ça aurait été apprécié », a-t-il dit.



Jeudi, le maire de Rigaud, Hans Gruenwald, a averti qu’aucune aide ne serait fournie aux riverains. « Nous ne ferons pas de livraison ni de remplissage, c’est la responsabilité des citoyens qui décident de rester », avait-il indiqué.



« Je pensais qu’il y aurait déjà des sacs de prêts. Avoir su, j’aurais gardé ceux d’il y a deux ans », lance avec un brin d’humour Raymond Hurtubise, qui avait réussi à sauver sa maison des flots en 2017.



À Gatineau, l’entraide était au rendez-vous, alors que le maire avait lancé un appel aux citoyens pour remplir des sacs de sable pour les riverains. Des buttes de sable recouvraient la glace de l’aréna municipal Beaudry.



Le pire reste à venir

Environnement Canada maintient vendredi ses avertissements de pluie parfois forte pour de nombreuses régions du Québec, en particulier dans la vallée du Saint-Laurent ou le long des affluents du fleuve.



Les niveaux des cours d’eau, qui sont déjà très élevés, devraient donc monter en raison de la combinaison de la fonte de la couche de neige plus épaisse qu’à l’habitude dans les bassins versants et de l’arrivée de fortes précipitations. De plus, les grandes marées qui réduisent l’écoulement de l’eau vers l’est pourraient contribuer au gonflement de certains cours d’eau.



Avec La Presse canadienne

Inondations mineures déjà en cours fleuve Saint-Laurent (au lac Saint-Pierre)

lac des Deux Montagnes (à Sainte-Anne-de-Bellevue et Terrasse-Vaudreuil)

rivière des Outaoauis (aux baies Quesnel et de Rigaud, à Rigaud)

rivière des Mille-Îles (en aval du barrage du Grand-Moulin, à Deux-Montagnes)

lac Memphrémagog (à Memphrémagog)