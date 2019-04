Suggestions de lecture pour l’âme

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

La spiritualité, toutes religions confondues, fait l’objet de plusieurs livres chaque année. Voici quelques suggestions de lecture de mise pour le long week-end pascal.



À l’école de la fragilité

Gilles Nadeau, Médiaspaul, Montréal, 2019, 202 pages

Fragile : un mot léger et grave à la fois. La fragilité : un état universel. Telles sont les réflexions sur lesquelles s’ouvre ce livre, écrit par un prêtre et accompagnateur spirituel à la maison Michel-Sarrazin. Né de l’expérience vécue par l’auteur durant son animation de groupes de prise de parole composés d’hommes en phase palliative de cancer, ce livre offre une série de réflexions autour de paroles prononcées par des hommes dont les jours sont comptés. Si le propos tourne autour de la fragilité du corps, il s’applique à tous les domaines de l’aventure humaine.



De la pleine conscience à la pleine confiance

Ivan Marcil, Médiaspaul, Montréal, 2018, 204 pages

Ivan Marcil, détenteur d’une formation en théologie, spécialiste de la spiritualité carmélitaine et intervenant en soins spirituels à l’hôpital Pierre-Boucher, a écrit cet essai à la suite d’un voyage au Tamil Nadu, un État du sud de l’Inde, alors que l’Occident découvre aujourd’hui les richesses de la spiritualité orientale. La pratique de la pleine conscience, issue du bouddhisme, est de plus en plus populaire même chez les laïques, souligne l’ouvrage. Parallèlement, de nombreux non-chrétiens reconnaissent Jésus de Nazareth comme un maître spirituel. Par ce livre, l’auteur ne cherche pas à entrer dans des débats théologiques, mais à prendre le texte sacré de l’évangile comme nourriture spirituelle. « L’Inde n’avait pas seulement un message d’intériorité à me transmettre, mais aussi un éclairage sur les racines et les genèses religieuses de l’humanité », écrit l’auteur dans les premières pages. « La sagesse de l’Orient amène de nouveaux éclairages sur le message de Jésus de Nazareth », continue-t-il.



Je vous salue Marie

Pape François, Novalis, Montréal, 2019, 165 pages

Dans ce livre, Jorge Mario Bergoglio, élu pape en mars 2013 sous le nom de François, explique simplement, verset par verset, la prière qui donne le titre au livre, aussi connu sous le nom de l’Ave Maria. Il répond aussi aux questions posées par le père Marco Pozza, théologien et aumônier de la prison de Padoue. Des anecdotes personnelles naissent de cet échange, anecdotes à travers lesquelles le pape évoque ses propres inquiétudes ou interrogations sur le monde actuel et sur le sens de sa mission apostolique.



Jeunes et croyants

Jürgen Fesenmayr, Sébastien Gendron, Valérie Jean, Norman Lévesque, sœur Lucie-Caroline, Alain Roy, Yvon Théroux, Médiaspaul, Montréal, 2018, 174 pages

« J’ai 36 ans. Je suis animateur de pastorale depuis 1998, époux et père de famille, amoureux de Dieu et de l’église, homme de science et de foi. » C’est ainsi que débute la présentation de Norman Lévesque, l’un des cinq trentenaires qui prennent la parole dans ce livre pour parler de leur foi chrétienne et de la place centrale qu’elle prend dans leur vie. Leur foi, souvent issue d’une conversion plutôt qu’héritée de leurs parents, se décline dans une diversité de vocations et est ancrée dans les enjeux sociaux contemporains. À la fin de l’ouvrage, l’abbé Alain Roy, prêtre depuis près de 40 ans, propose une relecture des propos de ces cinq jeunes croyants dans lesquels il voit des traits annonciateurs d’un nouveau visage du christianisme.



De la blessure au pardon

Line Desmarais Letendre, Médiaspaul, Montréal, 2018, 234 pages

« Depuis la nuit des temps, le pardon constitue pour l’homme un impératif d’ordre moral et religieux. […] Or, dans la pratique, pardonner est humainement très difficile ; cela va à l’encontre de notre pulsion naturelle de nous venger pour obtenir justice. » L’auteure Line Desmarais Letendre, détentrice d’une maîtrise en théologie et d’une spécialité en counselling spirituel et qui est d’autre part intervenante en relation d’aide, aborde dans cet ouvrage les différentes facettes de la reconstruction de soi après une blessure. Toute offense grave affecte plusieurs dimensions de l’être : émotionnelle, psychologique, physique et spirituelle. Avant d’envisager une démarche orientée vers l’offenseur, l’auteure propose de voir le pardon comme une aventure intérieure, où on prend le temps de mettre au jour puis de soigner sa blessure.