Un premier mois de la foi dans le monde

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Sur le thème « Baptisés et envoyés : l’Église en mission dans le monde », le pape François a fait du mois d’octobre le Mois missionnaire extraordinaire (MME). Un mois dont l’objectif est de souligner les actions des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) et à les faire connaître davantage.

Des OPM en évolution

Au Québec, au fil des années, la religion catholique s’est un peu effacée derrière d’autres préoccupations et d’autres pratiques religieuses et spirituelles. Pourtant, les activités des OPM montrent que le catholicisme est encore bien vivant, et le MME compte leur donner une place de choix en octobre prochain. Un événement qui sera célébré pour la première fois dans bien des pays et qui témoigne de l’importance qu’accorde le pape François aux activités missionnaires.Mais d’abord, qu’est-ce que les OPM ? Ce sont des œuvres du pape qui relèvent de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, un organisme du Vatican.Leur but principal est de promouvoir l’esprit missionnaire par l’information, l’animation, la formation de la conscience missionnaire et la promotion des vocations missionnaires. Cela se traduit notamment par l’octroi de fonds aux 1100 diocèses les plus pauvres sur les cinq continents. Ils se trouvent, par exemple, en Bolivie, au Paraguay ou au Sri Lanka.Les fonds peuvent être utilisés de diverses façons. « Cela peut servir à creuser un puits pour capter de l’eau potable, à l’achat de livres ou encore à l’achat d’une moto pour faciliter les déplacements », dit M. Sierra.Les OPM sont actives dans 140 pays, dont le Canada. « On retrouve ainsi des OPM dans des pays où le catholicisme est très peu présent, comme le Maroc (0,7 % de pratiquants) ou l’Inde », ajoute José Sierra, responsable des communications pour les OPM du Canada francophone.Depuis la création des OPM au début du XXesiècle, elles ont beaucoup évolué. « On est passé d’une forme de colonialisme où on prenait soin des églises étrangères à une approche acculturée où les OPM se sont adaptées à la réalité de ces églises », dit M. Sierra.Les OPM se sont aussi modernisées et adaptées à notre époque numérique. « Nous utilisons les outils numériques, nous sommes présents sur les réseaux sociaux et nous avons un site Web intitulé Mission-Foi, poursuit M. Sierra. Nous avons aussi adopté un vocabulaire qui se veut abrégé et accessible. »Pour faire connaître davantage les OPM, le pape François a aussi réalisé une vidéo dans laquelle il parle de ces œuvres. « Il veut ainsi souligner l’importance qu’il accorde aux OPM et souhaite aussi qu’elles travaillent plus en collaboration, main dans la main. »Sur le site Mission-Foi, on retrouve d’ailleurs diverses suggestions (prières, homélies, veillées de prières) applicables à tous les OPM.José Sierra a même réalisé un documentaire de 25 minutes, disponible sur YouTube, où il expose la mission des OPM. Une première pour l’OPM Canada.