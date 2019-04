De la rue à prêtre de la rue

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Avant de devenir prêtre auprès des jeunes de la rue aux côtés du père Emmet Johns « Pops » et ensuite au sein de l’organisme Notre-Dame-de-la-Rue, qu’il crée en 2013, l’abbé Claude Paradis a lui-même connu la toxicomanie et la rue. Dans «Confessions d’un prêtre de la rue», il raconte son parcours, de sa jeunesse à aujourd’hui, au cours d’un entretien avec l’animateur Jean-Marie Lapointe. Quelques extraits glanés au fil des pages de ce dialogue.



Confessions d’un prêtre de la rue

Novalis, Montréal, 2018, 187 pages

: Oui, mais seulement lors de mon premier séjour à Montréal, quand j’avais encore vingt ans. Avant ça, à l’adolescence, j’ai commencé à boire régulièrement. J’aurais même pu faire une thérapie parce que j’étais accroché d’aplomb. Pour te donner une idée, l’examen pour lequel j’ai eu ma plus haute note dans ma vie, c’est celui qui est utilisé pour déterminer si tu es alcoolique. J’ai tellement aimé la bière que je suis resté accroché.En fait, à l’adolescence, j’ai eu une période où je riais de la religion et des gens qui se disaient croyants. C’était à peu près au moment où j’ai commencé à consommer. J’avais découvert le meilleur des médicaments pour mon mal de vivre ; je trouvais ça pas mal plus puissant qu’un crucifix ! La consommation a pris le dessus sur tout le reste dans ma vie. Ce n’est que plus tard que j’ai fait la paix avec la religion et que la foi a doucement repris sa place.Mon premier séjour à Montréal a duré deux ans. Imagine, je n’avais même pas de bas ! Vers la fin, je m’étais trouvé une chambre, même si je n’avais pas d’emploi. C’était un réduit minable, sans fenêtre, quasiment à la noirceur. Je n’avais pas de réfrigérateur, alors je devais toujours retirer le moisi de mes aliments, de ma viande surtout. Les jeunes ont une expression pour ça. Ils disent : « manger sa faim », ou encore « manger un aliment assaisonné par la faim ». J’avais un petit poêle qui créait une condensation terrible dans la chambre. C’était épouvantable.Je suis retourné vivre chez mes parents à Cowansville, et je me suis trouvé un emploi à l’hôpital. Je suis resté là-bas environ sept ans, jusqu’en 1985. Entre-temps, même si j’étais à Cowansville, j’ai continué à consommer. J’habitais chez mes parents sans payer de loyer, et ils étaient au courant de mes habitudes de consommation. Ils ne m’ont pas mis à la porte pour autant, ils ne m’ont jamais lâché.Deux événements marquants m’ont convaincu de le faire. Le premier a eu lieu vers 1985, alors que j’étais de retour chez mes parents à Cowansville. L’idée de la prêtrise m’a été suggérée par Christian Beaulieu, un prêtre plutôt connu qui a fondé la Maison du Pharillon, une maison de thérapie, à Montréal, et qui a aussi écrit plusieurs livres. Il organisait une retraite spirituelle d’une fin de semaine pour un groupe de jeunes, La Relève, et j’y suis allé avec Yves, un de mes bons amis de Cowansville. C’est lui qui tenait absolument à ce que je l’accompagne. Lorsqu’il m’a dit que Christian Beaulieu serait là, j’ai décidé d’aller faire un tour pour lui faire plaisir, et je me suis fait prendre.Dès le départ, Christian m’a remarqué et m’a dit qu’il fallait qu’on discute seul à seul d’ici la fin de la retraite. Le dimanche après-midi, il a demandé si quelqu’un voulait dire un mot et j’ai témoigné de mon histoire devant tout le monde, spontanément. Je pense que ça l’avait impressionné. Quelques années plus tard, en 1987, il m’a demandé de refaire mon témoignage à la polyvalente de Farnham. À la fin de la journée, il m’a dit : « Claude, tu devrais devenir le prêtre des marginaux. » Quel rôle Pops a-t-il joué dans ta vie ? Est-ce que c’était une sorte de second père pour toi […] ? Il a été […] mon père, mon grand-père, mon grand frère, tous ces rôles-là. Il m’a aidé à contrôler ma consommation pendant quelques années, simplement parce que je ne voulais pas le décevoir. Il m’a donné beaucoup d’amour aussi et on a eu beaucoup de plaisir ensemble, même si ce n’était pas toujours facile dans sa roulotte. Il a vraiment été un conseiller pour moi. Comme un parrain. Et, surtout, c’est lui qui m’a montré comment fonctionnait la rue.Peut-être, peut-être bien. Mais en même temps, je te réponds « non », surtout à cause de comment vont les choses actuellement : mon acceptation de moi, comment je suis, la reconnaissance que j’ai en tant que prêtre. Quand les gens m’abordent maintenant, c’est d’abord comme prêtre […] ; au début, ils veulent pas parler à Claude, mais au prêtre. Par contre, au fil des entretiens, ils vont peut-être finir par s’intéresser à qui je suis en tant que tel. C’est surprenant, le nombre de confessions que je fais dans la rue ou en prison. Ça amène les gens sur un autre registre.