Des inondations pires qu’en 2017, prévient le maire de Rigaud

La crue printanière attendue au cours de la fin de semaine du congé pascal sera pire que celle de 2017, a prévenu le maire de Rigaud. Il ordonne aux riverains d’évacuer leur résidence d’ici les 24 prochaines heures.

« Le message est très simple, évacuez. Sortez de là, vous êtes dans une zone inondable, les sacs de sable ça ne donnera rien », a prévenu le maire Hans Gruenwald dans un alarmant message aux citoyens de cette municipalité de Vaudreuil-Soulanges.

D’un ton ferme, le maire a averti les résidents de cesser de croire qu’ils pourront combattre la montée des eaux. « Il y a des citoyens qui ne veulent pas y croire, mais je vous le dis, ça s’en vient. Le wishful thinking ça ne donnera rien », a-t-il lancé.

La ville, qui a été une des plus touchées par les inondations de 2017, a activé les mesures d’urgence mercredi en soirée. D’ici 4 jours, Rigaud s’attend à ce qu’il y ait autant d’eau sinon plus qu’il y a deux ans. « En 2017, j’ai vu des gens s’arracher le cœur à travailler 24 h sur 24 h pendant deux semaines pour réaliser qu’il manquait finalement deux pouces de sacs de sable. Ça tire de l’énergie tout ça, même les gens les plus organisés et les plus en forme succombent à la force de la nature », a souligné M. Gruenwald.

Contrairement au printemps 2017, la Ville de Rigaud ne fera pas appel aux policiers pour forcer l’évacuation des résidents des zones à risques.

« Nous, on ordonne l’évacuation, mais on ne forcera personne. Par contre, ce sera à leurs risques s’ils décident de rester là, parce qu’il va arriver un moment où les services d’urgence ne seront plus en mesure de rendre », a-t-il dit.

La Ville met à la disposition des citoyens des sacs de sable, des pelles et du polythène. Jeudi, plusieurs équipes d’employés municipaux feront du porte-à-porte pour s’assurer que les citoyens comprennent l’ampleur de la situation.