La sélection avant les honneurs

C’est demain que sera dévoilée la sélection officielle de la prochaine édition du Festival de Cannes. Plusieurs grosses pointures sont déjà pressenties pour la course à la Palme d’or. Xavier Dolan aura vraisemblablement droit à son laissez-passer pour son septième long métrage, «Matthias et Maxime». Le cinéaste trentenaire n’en est pas à sa première apparition dans la section compétitive de ce grand rendez-vous fort attendu. Citons «Mommy» et «Juste la fin du monde», pour lesquels il a respectivement remporté le Prix du jury en 2014 et le Grand Prix du jury en 2016. Le Festival de Cannes, qui en est cette année à sa 72e édition, a lieu du 14 au 25 mai.