Revisiter son assiette

Quand l’appétit va, tout va, disaient les paroles d’une célèbre chanson tirée du film Astérix et Cléopâtre. Or, en vieillissant, les besoins en alimentation changent et doivent être adaptés aux nouvelles réalités physiologiques.

À partir de la cinquantaine, le corps commence petit à petit à subir des transformations, enclenchées par la ménopause chez la femme, et l’andropause chez l’homme.

« On assiste à une diminution de la masse musculaire et osseuse qui entraîne une perte de minéraux, comme le calcium, dont le manque peut causer l’ostéoporose, explique Louise St-Denis, professeure agrégée au Département de nutrition de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. La masse adipeuse, elle, augmente et est redistribuée. Elle est alors moins présente aux bras et aux jambes et plutôt concentrée vers l’abdomen. »

En raison de cette perte de masse musculaire, le métabolisme de base ralentit aussi. Cela, additionné au fait que les personnes plus âgées brûlent souvent moins de calories, toutes les conditions sont en place pour gagner du poids. « Elles ont besoin certes de moins de calories au total, mais d’autant de nutriments, prévient-elle toutefois. Il faut donc favoriser les aliments qui sont plus nutritifs que caloriques. »

Elle donne l’exemple du yogourt grec, pauvre en calories, mais plus riche en protéines que les yogourts réguliers.

Si la nécessité de varier son alimentation est vraie pour tous, elle l’est d’autant plus en vieillissant pour profiter de tous les nutriments que les fruits, les légumes et les aliments protéiques et à grains entiers apportent.

Les besoins en protéines seraient également plus importants chez les personnes âgées que chez les adultes puisqu’elles arrivent moins bien à les métaboliser. Elles doivent ainsi en manger plus pour combler ce changement. Pour cette raison, la professeure recommande de fractionner l’apport protéique durant la journée, c’est-à-dire de manger plus souvent, mais moins chaque fois.

Des collations donc, qui présenteront le double avantage de stimuler l’énergie à des moments plus creux de la journée et d’utiliser toutes les protéines qu’elles consomment, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elles mangent un plus gros repas à un âge plus avancé.

« Cette habitude est plus difficile à changer chez certains, qui ont l’impression que de manger entre les repas coupe l’appétit pour le repas principal, soutient Louise St-Denis. On doit aussi viser une certaine régularité et attendre environ deux heures entre chaque goûter. »