Plus aventuriers en vieillissant, les baby-boomers?

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

À l’origine du tourisme de masse, les baby-boomers tendent à quitter le troupeau en quête de nouveaux territoires à l’heure où sonne la retraite pour une partie d’entre eux. Nés de 1946 à 1965, les baby-boomers ont actuellement de 54 à 73 ans, selon la définition de Statistique Canada. Ils représentent ainsi 29 % de la population canadienne. Si la première cohorte a atteint 65 ans en 2011, la dernière de cette génération y parviendra en 2031.

Cette génération constituera le plus important marché de voyageurs au cours des 10 prochaines années avec des dépenses annuelles de 35 milliards de dollars, d’après le Conference Board du Canada.

Un profil de voyageur diversifié

Les baby-boomers sont de plus en plus à la recherche de séjours authentiques. Repas chez l’habitant, cours de cuisine, visites chez les producteurs locaux, ils délaissent le tourisme de masse au profit du tourisme expérientiel, observaient ces dernières années les voyagistes.

Malgré cela, les séjours de type tout inclus ont encore la cote auprès des 55 à 64 ans. Avec les 25 à 34 ans, ils étaient plus nombreux que les autres segments d’âge à avoir répondu qu’ils avaient effectué un tel voyage au cours des trois dernières années, selon un sondage de 2018 de la Chaire de tourisme Transat, en collaboration avec Transat A.T. inc.

Les destinations internationales prendront de l’ampleur dans les prochaines années, particulièrement auprès des voyageurs âgés de 65 ans. Ces derniers devraient représenter 13 % de tous les voyages internationaux en 2025, lesquels s’élèveront à 1,8 milliard, selon les chiffres de l’Organisation mondiale du tourisme. Une étude de Visa menée en 2016 montre d’ailleurs que le Canada arrivera au quatrième rang des pays quant au nombre de voyages internationaux effectués par des gens âgés de 65 ans et plus en 2025, toujours selon le Réseau de veille en tourisme de la Chaire de tourisme Transat de l’Université du Québec à Montréal.

Même s’ils aiment faire des économies, les baby-boomers aux États-Unis séjournent surtout dans les hôtels classiques. Les appartements et les logements de type Airbnb sont toutefois de plus en plus populaires. Une tendance qui s’appliquerait également aux Québécois de cette génération.

L’appel de la nature

Lorsque les baby-boomers voyagent au Canada, ils visitent des sites touristiques, magasinent, vont à la plage, font de la randonnée, fréquentent les musées et s’adonnent à la chasse, à la pêche et au golf plus que tous les autres segments d’âge, selon un sondage 2015 du Print Measurement Bureau.

D’ailleurs, les 55 ans et plus comptent parmi les plus grands mordus de plein air, soit 19 % pour les 55 à 64 ans et 15 % pour les 65 ans et plus.

Ces « mordus de plein air » sont ceux qui ont réalisé au moins six séjours d’au moins une nuitée qui incluait la pratique d’une activité de plein air dans la dernière année, selon l’enquête menée en 2017 par la Chaire de tourisme Transat, en partenariat avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MEES) et une coalition de 19 organisations qui contribuent à la promotion du plein air. Comme toute génération, les baby-boomers ne forment toutefois pas un groupe homogène quant à leurs besoins et leurs préférences de voyage, qui varient notamment en fonction de leur condition physique. Mais peu importe leur âge, un fait demeure : ils prévoient de voyager.