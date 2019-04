Les résidences en chiffres

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le nombre de Canadiens de 65 ans et plus, qui était de 5,9 millions en 2016, grimpera à 9,6 millions en 2031 pour représenter 23 % de la population. La demande pour les résidences pour personnes âgées grandit et continuera de grandir. Portrait du marché des résidences pour personnes âgées en quelques chiffres.

1837 C’est le nombre de résidences privées que compte actuellement le Québec, pour un total de 121 210 places disponibles.

100 000 C’est le nombre de logements locatifs qui devront être construits dans les 15 prochaines années pour garder les mêmes conditions de marché.

83% Selon le RQRA, c’est le pourcentage d’aînés qui ont répondu à un sondage mené en 2018 à l’échelle du Québec qui ont affirmé être aussi heureux sinon plus qu’avant leur arrivée en résidence.



Sources : le Réseau québécois des résidences pour aînés (RQRA) et le Rapport sur le marché des résidences de personnes âgées 2017, publié par JLR Solutions foncières