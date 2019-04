Les citoyens de Beauceville constatent les dégâts des inondations et se préparent au pire

Au lendemain de la rapide montée des eaux qui a inondé leur centre-ville, les résidents de Beauceville, dans Chaudière-Appalaches, constatent les dégâts et se préparent au pire, craignant de nouvelles inondations.

« On essaie de sauver ce qu’on peut, parce qu’avec la pluie attendue dans les quatre prochains jours, on s’attend à ce que l’eau remonte encore », mentionne Julie Lessard, qui profitait du répit de mercredi pour vider le commerce familial. L’entreprise d’installation électrique, située sur le boulevard Renaud, qui s’est retrouvé au cœur de l’inondation mardi, subira d’importantes pertes, estime Mme Lessard.

« On a perdu des dizaines de milliers de dollars de matériaux, alors on veut tenter de récupérer le maximum », confie-t-elle.

C’est que le temps chaud et la pluie annoncés pour jeudi et vendredi pourraient de nouveau gonfler la rivière Chaudière. L’embâcle de 4 km et un couvert de glace en aval, vers Saint-Joseph, maintiennent la pression.

« C’est problématique, a commenté le directeur des communications de Beauceville, Paul Morin, au cours d’une mêlée de presse mercredi matin. On va rester aux aguets pour envoyer un avis à la population dès qu’il y a une possibilité de récidive. »

Centre-ville paralysé

Le centre-ville de la municipalité de 6339 habitants était toujours paralysé mercredi. La principale rue commerciale se trouve au bord de l’eau, où la plupart des établissements ont été inondés.

La seule épicerie de la ville a dû se résoudre à jeter des étalages complets de nourriture aux poubelles.

« L’eau est montée trop haut, on ne peut pas courir de risque, alors on jette », a indiqué un employé, qui jetait le contenu d’un panier d’épicerie.

Plusieurs équipes de pompiers visitaient les commerces en priorité pour autoriser le plus rapidement la reprise de leurs activités.

Au total, près de 300 établissements ont été touchés par la crue printanière, dont 230 résidences. Une trentaine de personnes ont été prises en charge par la sécurité civile.

Avec La Presse canadienne