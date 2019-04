Paris sans Notre-Dame

Le réveil a été, on le présume, difficile aujourd’hui dans la capitale française. En milieu de soirée la veille, la cathédrale Notre-Dame a été la proie d’un violent incendie pendant plusieurs heures. Quelque 400 pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour éteindre le feu, sous le regard abattu de plusieurs citoyens et touristes rassemblés. Le feu se serait déclaré vers 19 h (heure locale) près des échafaudages installés sur le toit où d’importants travaux de rénovation étaient en cours — prévus sur une période de vingt ans avec des millions d’euros en jeu.





Tard dans la nuit, les pompiers ont fait savoir que la structure et les deux tours de ce joyau gothique avaient été épargnés par les flammes, mais que ses vitraux n’étaient désormais plus qu’un souvenir. Tout comme la flèche reconstruite par Viollet-le-Duc en 1843, dont l’effondrement, calcinée, a été relayé sur les télévisions du monde entier. Une enquête doit faire la lumière sur les causes de l’incendie. Un porte-parole des pompiers parisiens a indiqué à la presse que les travaux de rénovation étaient « potentiellement liés ».

« Cette cathédrale, nous la rebâtirons », a promis Emmanuel Macron du parvis de Notre-Dame, ajoutant que « le pire a été évité ». Le président devait fournir une réponse aux gilets jaunes lundi soir, à l’issue de son « grand débat », mais a annulé son allocution. Une série de mesures sociales étaient attendues.