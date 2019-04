Dédommagement plus rapide pour les futurs sinistrés

L’attente des sinistrés pour recevoir une indemnisation du gouvernement québécois après une catastrophe naturelle sera raccourcie. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé un nouveau programme d’aide financière lundi qui se veut «plus souple, plus efficace et surtout plus humain» alors que plusieurs rivières du Québec sont sous surveillance.

Ce programme remplacera celui qui avait servi à indemniser les victimes des inondations de 2017 dont plus du quart attendent toujours. Il élimine le besoin de fournir des pièces justificatives dans certains cas, ce qui ralentissait l’évaluation des demandes.

Les sinistrés pourront, par exemple, recevoir 20 $ par jour s’ils sont évacués pour leur hébergement temporaire et leur nourriture. Après 100 jours, ils obtiendraient 1000 $ par mois par résidence pour se loger durant un maximum de six mois si l’eau en cas d’inondation a atteint le rez-de-chaussée ou si des travaux doivent être effectués à la structure.

Une indemnité de 125 $ par jour par résidence ou de 75 $ par logement est également prévue pour rembourser les mesures de protection préventives et temporaires jusqu’à concurrence de 5000 $. Le programme dédommagerait également les propriétaires pour les travaux à effectuer selon le niveau de l’eau qui a inondé leur maison.

Quelques semaines après son élection en octobre, le premier ministre François Legault avait demandé à la ministre Guilbault de revoir les méthodes d’indemnisation des sinistrés pour éviter de «réinventer la roue» à chaque catastrophe naturelle. Il en avait fait l’annonce quelques heures avant de se rendre à Gatineau pour une visite des décombres laissés par la tornade qui s’était abattue dans un quartier de la ville un mois plus tôt et qui avait jeté 927 familles à la rue.

Deux ans après les crues printanières de 2017 qui avaient touché 15 des 17 régions administratives du Québec, 1750 des 6174 dossiers de réclamation n’ont pas encore été fermés, selon le ministère de la Sécurité publique. Le ministère attend soit la fin des travaux de rénovation ou de reconstruction, soit la réception des pièces justificatives.