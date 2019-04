Fusillade dans une église en Colombie-Britannique

Vancouver — Un homme de 25 ans a été placé en détention après une fusillade dans une église de Salmon Arm, en Colombie-Britannique, qui a fait un mort et un blessé dimanche matin. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré que la fusillade avait eu lieu à l’église du Christ dans la localité de Salmon Arm, à environ 100 kilomètres au nord de Kelowna, et que les enquêteurs ne pensaient pas que les motivations de l’assaillant soient liées à la religion. Selon la GRC, un homme est entré dans l’église vers 10 h 30 et aurait tiré sur deux paroissiens. La police a aussi déclaré que plusieurs paroissiens avaient mis le tireur au sol avant que les policiers saisissent son arme à feu. Une personne est morte sur les lieux, alors qu’une autre a été transportée à l’hôpital, où elle repose dans un état stable.