La réponse de Macron aux gilets jaunes

C’est aujourd’hui qu’on saura comment Emmanuel Macron entend répondre aux revendications des gilets jaunes, ce mouvement de contestation qui plombe sa présidence depuis près de cinq mois.

Le président français s’exprimera à la télévision à 20 h (14 h au Québec) et présentera « les chantiers d’action prioritaires » et « les premières mesures concrètes » en réponse aux « préoccupations soulevées » par les Français. À l’Élysée, on promet des « changements en profondeur ». Baisse de l’impôt sur le revenu, relèvement des « petites retraites » et de nouvelles mesures démocratiques seraient au menu.