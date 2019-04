Nouvelles manifestations contre le projet de loi 21

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Des politiciens fédéraux, provinciaux et municipaux ont manifesté dimanche à Côte-Saint-Luc, sur l’île de Montréal, en compagnie de leaders communautaires et de citoyens pour dénoncer le projet de loi sur la laïcité, qu’ils ont qualifié de discriminatoire et d’inconstitutionnel. Quelques centaines de personnes ont participé à cette manifestation. Au moins cinq députés libéraux fédéraux, notamment Anthony Housefather (Mont-Royal), étaient sur les lieux. Une autre manifestation contre le projet de loi s’est déroulée dimanche après-midi au centre-ville de Montréal. « Je pense que la position qu’on a défendue est déjà une position de compromis », a déclaré le premier ministre François Legault en marge des célébrations du 75e anniversaire d’Hydro-Québec.