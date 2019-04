Cannabis: les nouveaux consommateurs en hausse

Vancouver — Six mois après la légalisation de la marijuana au Canada, près de 14 % des consommateurs de cannabis interrogés par Statistique Canada entre novembre et décembre ont reconnu avoir fumé du cannabis pour la première fois au cours des trois mois précédents. Cette période chevauche l’entrée en vigueur de la loi fédérale, mais le pourcentage de nouveaux utilisateurs a nettement augmenté par rapport aux trimestres précédents (entre 4,7 et 7,8 %). L’agence a aussi constaté que les nouveaux consommateurs se trouvaient dans tous les groupes d’âge. Cependant, chez les personnes âgées de 24 à 35 ans, la consommation a légèrement diminué au fur et à mesure que l’on avançait dans cette période, tandis qu’elle a augmenté dans toutes les catégories d’âge supérieures à 35 ans.