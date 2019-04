Quoi retenir de la fin de semaine?

Don d’organes

La Nouvelle-Écosse est devenue en fin de semaine la première juridiction en Amérique du Nord à adopter une loi qui met en place le consentement présumé pour le don d’organes. Cette loi doit entrer en vigueur d’ici 12 à 18 mois et concernera les adultes de 19 ans et plus, à moins qu’ils n’expriment leur refus.

Les familles seront cependant toujours consultées à propos des souhaits de leurs proches et un parent ou un tuteur devra autoriser le don d’organes pour les mineurs et les personnes en incapacité juridique.