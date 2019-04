7 Tel-Aviv (Israël), 10 avril 2019 | Au coeur de la nuit, mercredi, Benjamin Nétanyahou et son épouse, Sara, devaient pousser un soupir de soulagement. Au terme d’une élection très serrée, M. Nétanyahou proclamait sa victoire — après que son opposant Benny Gantz eut fait de même un peu plus tôt. À ses partisans, « Bibi » déclarait : « Le peuple d’Israël m’a accordé sa confiance pour la cinquième fois, et une confiance plus grande encore. » Le Likoud, son parti, et le Bleu-blanc de M. Gantz ont finalement tous deux obtenu 35 sièges, mais les alliances politiques du premier ministre sortant devraient lui permettre de former un gouvernement de coalition. Thomas Coex Agence France-Presse