Quoi surveiller cette fin de semaine?

Un hommage aux vinyles

Samedi aura lieu le Record Store Day, célébré par les disquaires indépendants et leurs clients un peu partout dans le monde. Des sorties de vinyles en édition limitée et des miniconcerts sont prévus dans plusieurs boutiques. À Montréal, bon nombre de magasins de disques participeront à la fête. Selon le plus récent bilan de la Fédération internationale de l’industrie phonographique, les ventes de vinyles sont à la hausse pour la treizième année consécutive, avec un croissance de 6 % en 2018. Ce format représente maintenant 3,6 % du chiffre d’affaires total de l’industrie musicale.