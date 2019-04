L’Université McGill annonce que ses équipes sportives ne porteront plus le nom de Redmen.

La principale et vice-chancelière de l’université, Suzanne Fortier, précise que le nom « Redmen » n’est pas celui que l’université choisirait aujourd’hui, et que ce n’est pas celui qui devrait être utilisé à partir de maintenant.

Le nom a été très critiqué par les étudiants autochtones et le personnel.

Le nom date des années 1920 et a été décrit par certains comme un hommage aux uniformes rouges des équipes. Mais dans les années 1950, les équipes masculines et féminines ont commencé à être appelées « Indiens » et « Squaws » et certaines équipes ont plus tard adopté un logo montrant un Autochtone portant une coiffe à plumes.

Mme Fortier a précisé qu’un comité serait formé pour choisir un nouveau nom.

D’autres détails suivront.