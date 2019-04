Le grand Augusta

Le premier tournoi de golf du Grand Chelem se poursuit à Augusta. Le 83e Masters se tient jusqu’à dimanche.

Le Augusta National Golf Club de Géorgie demeure en fait le tournoi le plus attendu de chaque saison. Le lieu chargé d’histoires (et d’un conservatisme parfois désolant) propose un des parcours les plus connus du monde avec celui de Saint Andrews en Écosse. Chaque trou porte le nom d’un arbre ou d’un arbuste. Les 12e, 13e et 14e forment le Amen Corner, où la victoire se décide souvent.