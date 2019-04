Les finalistes de Québec cinéma

C’est demain, au Cabaret du Lion d’Or, à Montréal, que seront dévoilés les finalistes du Gala Québec Cinéma. Le Québec s’est particulièrement démarqué lors de la soirée des prix Écrans canadiens, le 31 mars dernier. La réalisatrice Geneviève Dulude-De Celles (photo) a reçu les grands honneurs : son film Une colonie a été désigné meilleur film canadien de l’année. La production était en compétition avec quatre autres oeuvres… toutes québécoises. Gageons que Chien de garde, Genèse, Dans la brume et La grande noirceur sauront se frayer un chemin parmi les finalistes au Gala Québec Cinéma.

Pour une troisième année de suite, les organisateurs de l’événement ont confié l’animation du 21e Gala Québec Cinéma aux comédiennes Guylaine Tremblay et Édith Cochrane. Et ce sont les complices dans la populaire série Like-moi Karine Gonthier-Hyndman et Guillaume Lambert qui seront à la barre de la troisième édition du Gala Artisans Québec Cinéma.