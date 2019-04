Pluie verglaçante: des clients d’Hydro-Québec toujours dans le noir

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, s’attend à des rétablissements de courant de plus en plus rapides dans les secteurs qui sont privés d’électricité depuis lundi dans la couronne nord de l’île de Montréal.

Les conditions météorologiques se sont améliorées et les équipes d’Hydro-Québec sont mieux en mesure de concentrer leurs efforts sur les zones les plus sinistrées. Mme Guilbault confirme toutefois que certains clients de la société d’État pourraient devoir patienter jusqu’à jeudi avant d’être alimentés en électricité, surtout s’ils demeurent dans des secteurs plus éloignés et si les précipitations ont causé des conditions qui nuisent à l’accès des équipes de rétablissement.

À 7 h ce matin, selon Hydro-Québec, près de 106 400 clients étaient toujours privés de courant, dont près de 39 500 dans Lanaudière, un peu plus de 37 000 dans les Laurentides et 29 000 à Laval.

Lors d’une brève conférence de presse tenue mercredi matin à Québec, la ministre Guilbault a rappelé aux personnes qui habitent dans les régions privées d’électricité que 14 centres d’hébergement ont été aménagés; elle les invite à les fréquenter si elles en ressentent le besoin.

Des échanges d’informations ont été réalisés au cours des dernières heures entre la ministre de la Sécurité publique et les maires de Laval et de Mirabel, Marc Demers et Jean Bouchard, deux villes qui figurent parmi les plus affectées par cette crise du verglas. Pour sa part, le premier ministre François Legault a obtenu une mise à jour de la situation des pannes en s’entretenant avec le président-directeur général d’Hydro-Québec, Éric Martel.

Sylvain Gariépy, chef de division du Service de sécurité incendie de Laval, déplore que dans la nuit de mercredi, dix personnes aient dû être transportées à l’hôpital pour recevoir des soins pour une intoxication au monoxyde de carbone. Ces personnes ont été rendues malades par les émanations toxiques provoquées par des appareils chauffés par du charbon de bois ayant été utilisés à l’intérieur de résidences.

La nuit précédente, une famille de quatre personnes du quartier Vimont avait été traitée pour la même raison.

M. Gariépy signale aussi que depuis 48 heures, 17 incendies ont éclaté en raison d’un usage négligent de chandelles ou de surchauffes causées par une trop grande proximité d’une génératrice avec le bâtiment. Le chef de division rappelle qu’une distance d’au moins trois mètres doit séparer une génératrice de la maison qu’elle alimente.

Écoles fermées

En début de soirée, mardi, la Commission scolaire de Laval (CSDL) a indiqué que ses écoles primaires et secondaires demeureront fermées mercredi par mesure de sécurité.

La CSDL a précisé dans un communiqué qu’il n’y aura pas de transport scolaire et que les services de garde seront aussi fermés.

Les centres d’éducation des adultes n’offriront pas de cours durant au moins la journée, mais ils pourraient reprendre en soirée. Quant aux centres de formation professionnelle, certains seront ouverts.

La Commission scolaire des Affluents, dans la région de Lanaudière, a aussi indiqué que les écoles et les services de garde seraient fermés mercredi.

Plusieurs sorties de route

Les chaussées enneigées et la poudrerie ont contribué à plusieurs sorties de route, mardi, mais heureusement, personne n’a été blessé gravement, a indiqué Louis-Philippe Bibeau, de la Sûreté du Québec (SQ).

Sur l’autoroute 30 Ouest, à la hauteur de Saint-Constant, neuf véhicules ont été impliqués dans un carambolage — deux semi-remorques, une bétonnière et six automobiles. Six personnes ont été transportées à l’hôpital pour des blessures «somme toute mineures», a affirmé M. Bibeau.

Consignes des autorités

Mardi après-midi, le premier ministre François Legault a rappelé que ce sont les municipalités qui sont responsables de trouver de l’hébergement aux personnes qui en ont besoin.

M. Legault estime par ailleurs qu’Hydro-Québec était prête à affronter les conditions météorologiques de cette semaine.

Selon Environnement Canada, de belles journées sont à venir cette semaine, même si les températures demeureront froides. Il y aura donc du soleil sur le Québec, mais pas de chaleur, mercredi et jeudi.