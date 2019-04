La saga du Brexit se poursuit

La journée s’annonce chargée pour Theresa May : la première ministre britannique doit aujourd’hui rencontrer à Berlin la chancelière allemande, Angela Merkel, puis le président français, Emmanuel Macron, à Paris. Mme May prépare ainsi le terrain en vue du sommet européen de mercredi, où elle plaidera pour un nouveau report du Brexit qu’elle souhaiterait le 30 juin, avec la possibilité d’un divorce plus tôt si un compromis est trouvé avec les élus britanniques. Initialement fixée au 29 mars, la date du Brexit a été décalée au 12 avril, alors que la perspective d’un divorce « dur », sans traité, devient de plus en plus réelle. À trois reprises, les députés britanniques ont rejeté l’accord sur le Brexit négocié par Mme May avec Bruxelles.