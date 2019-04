Pluie verglaçante et neige sur le Québec

Des régions du sud et de l’ouest du Québec ont été touchées par de la pluie verglaçante, lundi. Environnement Canada prévoyait des précipitations plus importantes en Outaouais et sur les régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent. À Montréal et Gatineau, la pluie s’est changée en pluie verglaçante pour redevenir de la pluie en mi-journée. Du côté de Québec, c’est une quinzaine de centimètres de neige qui devait tomber, une quantité similaire à celle prévue pour Trois-Rivières. En Montérégie, les conditions météorologiques ont forcé la fermeture de certaines écoles. En soirée, lundi, Hydro-Québec faisait état de plus de 500 pannes, privant de courant environ 300 000 clients dans la province, principalement dans les Laurentides, Lanaudière et Laval.