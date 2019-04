Quelques vérités sur le viol

Les violeurs ne sont pas des monstres, mais plutôt des hommes ordinaires, comme votre père, votre frère, votre meilleur ami et même votre amoureux, souligne Suzanne Zaccour dans son plus récent essai, La fabrique du viol, dans lequel elle s’attaque aux aspects les plus controversés des agressions sexuelles.

« Les violeurs sont parmi nous. Autant le reconnaître. C’est la seule façon d’aller de l’avant », écrit Suzanne Zaccour. D’ailleurs dès les premières pages, elle adresse un avertissement aux lecteurs : « Les conversations qui nous attendent seront parfois inconfortables, mais le confort n’est pas ce dont notre société a besoin pour déraciner le viol », note-t-elle.

Un an et demi après le mouvement de dénonciation #MoiAussi, la juriste estime qu’il est temps de parler des vérités difficiles.

« Le mouvement #MoiAussi a permis de donner une meilleure idée de l’ampleur [des agressions sexuelles], mais n’empêche qu’on parle toujours des victimes, et ce n’est pas un reproche, mais je pense qu’il est aussi important de poser des questions difficiles, notamment à savoir où se trouvent tous ces violeurs-là ? », explique l’auteure en entrevue avec Le Devoir.

Décrier les dénonciations publiques, ce n’est pas protéger la présomption d’innocence. C’est garantir l’impunité aux violeurs.

La réponse met mal à l’aise, admet Suzanne Zaccour, mais elle est nécessaire à entendre. « Les violeurs, ce sont des hommes bien ordinaires, et il y a donc beaucoup de femmes qui sont agressées et qui ne sont pas crues parce qu’on se dit que ça ne se peut pas parce que ce n’est pas un monstre qui les a violées », souligne la Montréalaise qui poursuit un doctorat sur les agressions sexuelles et le droit à l’université d’Oxford, en Angleterre. « Les violeurs sont riches et pauvres, blancs et noirs, urbains et ruraux, et tout ce qu’il y a au milieu ».

Déraciner le viol

Dans cet essai de 176 pages, l’autrice déracine le viol en trois actes : les victimes, les violeurs et le consentement. « Ce livre a deux objectifs: d’abord, il se veut très pédagogique, parce qu’il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, par exemple, ce qu’implique la présomption d’innocence ou encore les raisons pour lesquelles des victimes se tournent vers les médias et les réseaux sociaux pour dénoncer. Puis, je voulais aussi nous “challenger” et aller plus loin que certains discours féministes, qui dépeignent les violeurs comme des monstres », confie Suzanne Zaccour.

Les violeurs, ce sont des hommes bien ordinaires, et il y a donc beaucoup de femmes qui sont agressées et qui ne sont pas crues parce qu’on se dit que ça ne se peut pas parce que ce n’est pas un monstre qui les a violées

Puisqu’il n’existe aucune définition officielle et universelle du terme, l’auteure brise la glace en expliquant qu’elle utilisera tout au long de son essai le terme viol et agression sexuelle de façon synonymique « pour désigner tout contact sexuel non désiré ».

« Le mot viol fait souvent réagir, parce qu’il est associé à des clichés comme l’agression au fond d’une ruelle », dit-elle. Le malaise à mettre les « vrais mots » sur les violences sexuelles est également alimenté par une fausse perception qu’elles relèvent du droit, soutient Suzanne Zaccour.

Le principe de la présomption d’innocence en est l’exemple. « Les gens qui utilisent la présomption d’innocence pour culpabiliser et démoniser les victimes se trompent […] Elle n’a pas été créée pour protéger des criminels, mais pour favoriser la recherche de vérité », rappelle-t-elle. D’ailleurs, ce concept se limite au droit criminel, rappelle-t-elle. « Décrier les dénonciations publiques, ce n’est pas protéger la présomption d’innocence. C’est garantir l’impunité aux violeurs », écrit l’auteure.

La juriste rappelle également les limites du droit et les conséquences qu’elles engendrent lorsque la culture du viol est présente. « Lorsqu’on apprend qu’une victime qui a dénoncé son agresseur publiquement n’a pas obtenu raison en cour de justice, il ne faut pas penser que le droit a établi qu’elle mentait », dit-elle. « Tout au plus, le droit n’a pas assez de preuve solide pour justifier une condamnation. Mais on n’a pas fait la preuve que l’agresseur est innocent », fait-elle valoir.

La dernière partie de son essai est consacrée au consentement, un enjeu crucial souvent critiqué, où se retrouve en filigrane le flirt.

« La notion de consentement est souvent vue comme exagérée, on entend des hommes dire que ça va prendre un contrat notarié en trois exemplaires, mais ce n’est pas ça. Ce qu’on veut promouvoir, c’est un comportement égalitaire, qu’on cesse de dire qu’un “non” voulait dire “oui” parce qu’à force d’insister, la fille a fini par coucher avec toi », souligne Suzanne Zaccour.

Et maintenant que les mythes sont déboulonnés, Suzanne Zaccour espère que femmes et hommes feront une introspection. « Je ne crois pas que la place de tous les agresseurs soit en prison, mais je crois qu’il est temps que plusieurs hommes réalisent que leur comportement est teinté par la culture du viol et qu’ils cessent de se convaincre que ce qu’ils font ne correspond pas à l’image qu’on a des agressions sexuelles », dit-elle. Si elle estime qu’une des solutions réside dans l’apprentissage du consentement et l’éducation sexuelle à l’école, elle propose d’ici sa méthode pour promouvoir ce credo : « Croire les victimes. Responsabiliser les violeurs. Honorer le consentement. »