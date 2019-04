Dans le rétroviseur: la première partie des Expos

Le 8 avril 1969, les Expos jouaient leur première partie au stade Shea de New York contre les Mets. L’équipe montréalaise l’avait emporté par la marque de 11 à 10 contre la formation qui finira par remporter les Séries mondiales à la fin de la saison.

Six jours plus tard, les Expos inauguraient leur saison à domicile, devant 29 184 spectateurs venus les encourager dans le stade du parc Jarry, prestement agrandi afin de satisfaire aux exigences du baseball majeur. Les joueurs locaux remportèrent ce soir-là la partie contre les Cardinals de Saint Louis, mais terminèrent leur première saison avec 110 défaites et seulement 52 victoires.