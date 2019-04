Quoi surveiller cette fin de semaine?

Le Rwanda se souvient

C’est dans la soirée du 6 avril 1994 qu’un tir de missile sol-air contre un Dassault Falcon 50 coûtait la vie au président Juvénal Habyarimana, du Rwanda, et à son homologue burundais Cyprien Ntaryamira. L’attentat est considéré comme l’événement déclencheur d’une cascade de tragédies: le massacre des partisans des accords d’Arusha, la reprise de la guerre civile et, bien sûr, le génocide des Tutsis, qui a commencé dès le 7 avril.



Le Rwanda souligne donc ce week-end le 25e anniversaire de la tragédie qui a fait plus de 800 000 morts. Le chef de l’État, Paul Kagame, allumera dimanche une flamme du souvenir au mémorial de Gisoki. Il prononcera ensuite un discours pendant une cérémonie au stade Amahoro dans la capitale Kigali.



Les commémorations et les activités de sensibilisation se poursuivront la semaine prochaine. Le deuil national officiel de cent jours se terminera le 4 juillet.