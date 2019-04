4 Caracas (Venezuela), le 1er avril 2019 | Des Vénézuéliens faisaient la file lundi munis de contenants pour récupérer de l’eau. Le chef de l’État, Nicolás Maduro, avait annoncé la veille 30 jours d’électricité rationnée après que son gouvernement eut décrété qu’il raccourcissait la journée de travail et maintenait la fermeture des écoles. L’État pétrolier d’Amérique latine traverse depuis le 23 janvier une crise humanitaire et politique inédite, marquée surtout par l’autoproclamation comme président par intérim du chef de file de l’opposition, Juan Guaidó. Une cinquantaine de pays — dont les États-Unis et le Canada — ont donné leur appui à M. Guaidó. Selon un rapport interne de l’ONU consulté par l’Agence France-Presse, sept millions de personnes, soit près du quart de la population vénézuélienne, ont besoin d’aide humanitaire et manquent de nourriture et de soins médicaux. Federico Parra Agence France-Presse