Quoi surveiller

Le Rwanda se souvient

C’est dans la soirée du 6 avril 1994 qu’un tir de missile sol-air contre un Dassault Falcon 50 coûtait la vie au président Juvénal Habyarimana, du Rwand, et à son homologue burundais Cyprien Ntaryamira. L’attentat est considéré comme l’événement déclencheur d’une cascade de tragédies, le massacre des partisans des accords d’Arusha, la reprise de la guerre civile et, bien sûr, le génocide des Tutsis, qui a commencé dès le 7 avril.

Le Rwanda souligne donc ce week-end le 25e anniversaire de la tragédie qui a fait plus de 800 000 morts. Le chef de l’État, Paul Kagame, allumera dimanche une flamme du souvenir au mémorial de Gisoki. Il prononcera ensuite un discours pendant une cérémonie au stade Amahoro dans la capitale Kigali.

Les commémorations et les activités de sensibilisation se poursuivront la semaine prochaine. Le deuil national officiel de cent jours se terminera le 4 juillet.

Contre le projet laïcité

La grogne ne fléchit pas contre le projet de loi balisant le port de signes religieux pour les employés de l’État québécois. Une manifestation d’opposants à la proposition législative du gouvernement caquiste est appelée dimanche midi, à Montréal. Le départ de la marche de protestation sera donné à la place Émilie-Gamelin.

La métropole est un des bastions de résistance au projet de loi 21. La manifestation est organisée par le Collectif canadien anti-islamophobie. L’appel « à tous les Québécois et Québécoises épris de justice et d’égalité » diffusé sur la page Facebook du groupe parle d’une loi « liberticide et discriminatoire envers les minorités religieuses ».

Les Canadiens s’arrêtent

La saison régulière 2017-2018 des Canadiens s’achève samedi soir avec la réception à Montréal des Maple Leafs de Toronto. La rivalité historique entre les deux équipes originales de la Ligue a maintenant tourné à l’avantage de l’équipe torontoise. Deux défaites subies face aux Maple Leafs en février ont d’ailleurs sonné le début de la glissade noire du Tricolore.

Les Torontois vont terminer la course aux séries en troisième place de la division Atlantique. Ils affronteront Boston au premier tour.

Les champions s’affirment

Un autre gros week-end pour le soccer européen. La Juventus de Turin décrochera son 35e titre de championne d’Italie samedi en cas de victoire contre le AC Milan et de défaite, dimanche, de Naples face à Gènes. De même, Le Paris SG obtiendra son 8e titre de champion de France en cas de succès contre Strasbourg combiné à une défaite de Lille, qui joue à Reims la même journée.

Des parties décisives se jouent aussi en Espagne et en Allemagne. Munich bataille contre Dormund dans la course aux championnats de la République fédérale, tandis que dans le royaume espagnol, le FC Barcelone, qui compte déjà huit points d’avance en tête de la Liga, devient indélogeable en cas de succès contre l’Atlético de Madrid.