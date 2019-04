Des chauffeurs de taxi en colère manifestent au centre-ville de Montréal

Plusieurs contingents de voitures taxis convergeaient vers Montréal vendredi matin afin de manifester devant les bureaux du ministère des Transports, sur le boulevard René-Lévesque Ouest, au centre-ville de Montréal.

Ces chauffeurs proviennent du Grand Montréal, mais aussi d’autres régions du Québec. Ils se sont donné rendez-vous à 9 h sur le boulevard René-Lévesque Ouest où ils comptent bloquer la circulation et exprimer leur colère envers la déréglementation de l’industrie projetée par le ministre des Transports, François Bonnardel.

La Presse canadienne s’est entretenue avec Abdallah Homsy, l’un de leurs porte-parole, qui faisait le trajet Québec-Montréal, vendredi matin.

« On a quitté Québec vers 5 h. Nos permis, c’est notre famille, c’est nos vies, on ne va pas se laisser passer sur le corps », a-t-il indiqué avant d’ajouter : « On a tenté plusieurs fois de dialoguer depuis le début de la semaine, mais le bureau du ministre ne veut pas nous entendre chaque fois qu’on propose quelque chose de sérieux. »

Abdallah Homsy prévoit qu’entre 1000 et 1500 chauffeurs de taxi se réuniront devant les bureaux du ministre des Transports vendredi matin.

« Il faut se préparer à une longue bataille. Aujourd’hui, c’est Montréal ; la semaine prochaine, ça sera une autre ville. Le but, c’est de se faire entendre par tous les élus de la province. »

D’autres manifestations de chauffeurs de taxi pourraient aussi avoir lieu ailleurs au Québec vendredi et dans les prochains jours.

Nos permis, c’est notre famille, c’est nos vies, on ne va pas se laisser passer sur le corps.

Ces chauffeurs protestent contre la déréglementation de l’industrie du taxi annoncée par le ministre. Cette réforme prévoit notamment la fin du contingentement, ce qui entraînera la chute de la valeur des permis de taxi. Des chauffeurs ont payé leur permis 200 000 $.

Québec leur offre 250 millions de dollars en dédommagement, pour une deuxième année consécutive, mais ceux-ci trouvent la somme globale de 500 millions insuffisante, puisque l’ensemble des permis avait une valeur totalisant 1,3 milliard de dollars avant l’arrivée d’Uber.

Le 25 mars dernier, des milliers de chauffeurs de taxi avaient pris la rue, notamment à Montréal et Québec en pleine heure de pointe, pour manifester et ralentir la circulation sur des artères névralgiques, provoquant des bouchons monstres.