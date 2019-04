SNC-Lavalin encore et toujours

En début de soirée, hier, on apprenait que les ex-ministres Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott étaient expulsées du caucus libéral. Elles ne pourront donc pas se représenter sous la bannière libérale aux élections fédérales d’octobre.

Les réactions se bousculeront certainement sur la colline du Parlement aujourd’hui.

À quelques mois des élections, l’affaire SNC-Lavalin continue de faire mal paraître le gouvernement libéral et plus particulièrement le premier ministre, Justin Trudeau, et son entourage immédiat.