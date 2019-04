Sous les projecteurs: l’affaire SNC-Lavalin

Entamé hier comme manoeuvre d’obstruction pour ramener l’affaire SNC-Lavalin sous les projecteurs, le discours-fleuve du député conservateur Pierre Poilievre, sur le… budget, devrait se poursuivre aujourd’hui à la Chambre des communes. Le but : forcer le gouvernement Trudeau à accepter que le Comité permanent de la justice reprenne son étude de l’affaire SNC-Lavalin.

Un autre sujet pourrait aussi rebondir dans l’actualité : l’exclusion des députées Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott du caucus libéral, que souhaitent de plus en plus de leurs collègues. Une décision pourrait être annoncée demain, jour du caucus hebdomadaire à Ottawa — ou aujourd’hui, si les choses se précipitent dans cette affaire abonnée aux surprises.