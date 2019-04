Les «Mémoires» de Mulroney semblent contredire la version de Wilson-Raybould

Ottawa —Si Jody Wilson-Raybould a louangé Brian Mulroney pour avoir, selon elle, refusé de s’ingérer dans le travail de sa procureure générale du temps qu’il était premier ministre, c’est qu’elle a mal lu les Mémoires de M. Mulroney, dans lesquelles celui-ci se vante d’avoir ordonné à sa procureure générale de soumettre une célèbre cause de meurtre à la Cour suprême du Canada. À l’époque, la procureure générale était Kim Campbell, qui, selon M. Mulroney, a obéi au premier ministre dans la cause de David Milgaard. Mais la version de M. Mulroney contredit celle racontée par Mme Campbell dans sa propre autobiographie et citée par Mme Wilson-Raybould dans son mémoire remis la semaine dernière.