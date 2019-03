3 Aq Qala (Iran), 25 mars 2019 | Des véhicules militaires ont dû être déployés, lundi, afin de porter secours à des sinistrés dans la province de Golestan, en Iran. Des jours de pluie torrentielle dans plusieurs régions du pays ont fait déborder les rivières, tuant au moins 24 personnes et en blessant des centaines d’autres. La catastrophe est survenue en plein Nouvel An iranien, quand de nombreuses familles prennent la route pour les vacances. À Shiraz, une populaire destination touristique à 900 km au sud de Téhéran, des voitures ont été charriées par les crues et empilées les unes sur les autres. Mohsen Esmaeilzadeh Associated Press