Quoi surveiller cette fin de semaine?

Tennis à Miami

Les femmes jouent samedi à 13 h la finale du tournoi de tennis de Miami. Le match ultime oppose la Tchèque Karolina Pliskova à l’Australienne Anett Kontaveit.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime et l'Ontarien Denis Shapovalov ont tous deux arrêté en demi-finale leur fabuleuse course au tournoi de Miami. Le premier a été défait par John Isner, le champion en titre du tournoi ; le second, par son idole de jeunesse (et légende du tennis), Roger Federer.

La finale en simple des hommes sera disputée dimanche.