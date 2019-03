Le père Grou célèbre la messe à l’Oratoire

Exactement une semaine après avoir été victime d’une agression à l’arme blanche alors qu’il célébrait la messe à l’oratoire Saint-Joseph, le père Claude Grou était de retour pour transmettre la Bonne Nouvelle aux fidèles, vendredi matin. Environ une centaine de personnes étaient présentes au moment où le recteur de l’Oratoire est entré dans la crypte sous les applaudissements. Selon lui, s’il y a une leçon à tirer, « c’est de prendre conscience de la force de la solidarité qui peut exister entre les gens ». « Un événement comme ça nous aide à être plus soudés entre nous », a-t-il ajouté. L’accueil que lui a réservé le public de fidèles l’a profondément touché et rassuré. Il s’est dit ouvert à l’éventualité d’une rencontre et d’un pardon, mais peut-être pas dans l’immédiat. « Le pardon est un long processus entre deux personnes. On est tout au début du processus », a-t-il dit.