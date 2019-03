Brexit, prise trois

Jamais deux sans trois, comme dit le proverbe. C'est aujourd'hui, 29 mars, jour où le Brexit devait initialement avoir lieu, que les députés britanniques doivent voter pour une troisième fois sur l'accord de Brexit conclu par Theresa May avec l'Union européenne. Après deux rejets spectaculaires, cette fois, ce pourrait être la bonne. Et si ce l'est, le Brexit sera officiellement reporté au 22 mai.

Mais le vote ne se fera pas sans bruit: un rassemblement pro-Brexit sera tenu en fin de journée à Londres, au Parliament Square, à l'appel de l'eurodéputé Nigel Farage — un pur et dur du Brexit, qui affirme lutter depuis 25 ans pour que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Il lancera un message senti aux députés, qu'il accuse de trahir un vote démocratique.