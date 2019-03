Le discours du jour: Bob Woodward

Montréal reçoit un visiteur de marque aujourd’hui : le journaliste américain Bob Woodward, lauréat d’un prix Pulitzer, celui-là même qui avait enquêté avec Carl Bernstein sur ce qui deviendrait le scandale du Watergate, dans les années 1970.

Quelques mois après la sortie de son livre Peur : Trump à la Maison-Blanche, Bob Woodward donne ainsi ce soir, au Sheraton, une conférence intitulée « The Age of the American Presidency » dans le cadre d’un événement organisé par le Conseil des relations internationales de Montréal et CFA Montréal.