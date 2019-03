L'entreprise Mahée Parfums poursuivie pour défaut de paiement

L’actrice et femme d’affaires Mahée Paiement est en défaut de paiement envers la Banque de développement du Canada (BDC), qui lui a fait deux prêts pour son entreprise de mode et de cosmétiques Mahée Parfums.

La BDC a déposé une poursuite en Cour supérieure pour récupérer une somme de 183 360 $.

Selon la requête, la BDC a prêté 300 000 $ à l’entreprise Mahée Parfums, sans recevoir aucun remboursement depuis plusieurs mois.

« Mahée Parfums inc. a cessé tout paiement à [la Banque de développement du Canada] depuis plusieurs mois », peut-on lire dans le document déposé au Palais de justice de Montréal.

Mme Paiement et son ex-conjoint, Jean-François Dumaresq-Comeau, ont cessé de rembourser deux prêts obtenus en 2013, affirme la banque destinée aux entrepreneurs, qui est une société d’État fédérale. L’emprunt devait servir à Mahée Parfums inc., une entreprise de mode et de cosmétiques fondée en 2009 par Mme Paiement. Une boutique a d’ailleurs pignon sur rue au Quartier DIX30 de Brossard, où on retrouve sa collection de parfums, des bijoux et des sacs à main. La requête devrait être entendue par un juge dans les prochaines semaines.