Enquête indépendante sur la pédophilie dans l’Église dans la région de Montréal

L’Archevêché de Montréal confie à un comité indépendant l’examen de plusieurs milliers de dossiers de prêtres qui ont relevé des diocèses de Montréal et des environs pour connaître le nombre et la nature d’allégations d’abus sexuel commis sur des personnes d’âge mineur par des membres du clergé catholique romain et de leur personnel, de 1950 à nos jours.



L’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, a demandé à une juge à la retraite de la Cour supérieure, Anne-Marie Trahan, d’accepter le mandat de diriger cette enquête qui s’étendra aux diocèses de Saint-Jérôme, Valleyfield, Saint-Jean-Longueuil et Joliette.



Dès le début des travaux du comité, en septembre prochain, l’accès à l’ensemble des dossiers sera total et sans réserve.



Les personnes qui se disent victimes de membres du clergé pourront livrer leur témoignage au comité dirigé par Mme Trahan qui fera son travail pendant une durée prévue de 18 à 24 mois. Celle-ci pourra s’adjoindre des spécialistes de son choix.



Les données recueillies lors de l’audit seront transmises à l’archevêque de Montréal qui disposera ainsi d’un portrait chiffré du nombre de prêtres agresseurs, du nombre de victimes et de la façon dont les diocèses ont réagi aux gestes répréhensibles.



Le rapport sera rendu public.



L’exercice est motivé par le souci de Mgr Lépine de faire la lumière sur les agissements du passé. Il a dit avoir été inspiré par des initiatives du même type qui ont été menées ailleurs dans le monde.



D’autres détails suivront.