Quoi surveiller aujourd'hui?

Sous les projecteurs: l'affaire Snowden

Six ans après avoir accueilli le lanceur d'alerte Edward Snowden dans leur appartement de Hong Kong, Vanessa Rodel et sa fille sont arrivées hier soir au Canada, qui leur a accordé le statut de réfugiées. Toutes deux doivent prendre la parole ce matin à Toronto et en fin de journée à Montréal, où elles comptent s'établir.

Originaire des Philippines, Vanessa Rodel faisait partie d'un groupe surnommé «Les anges gardiens de Snowden» qui a aidé le lanceur d'alerte américain à se cacher après ses révélations sur la NSA, en 2013. Son arrivée au Canada est le résultat d'un processus de parrainage privé qui concerne aussi cinq autres personnes, dont le sort n'a toutefois pas encore été scellé.