Omar Khadr retrouve sa pleine liberté

Edmonton — Une juge de l’Alberta a mis fin à la peine pour crimes de guerre que devait purger l’ex-prisonnier de Guantánamo Omar Khadr. « Je suis très heureux de la décision d’aujourd’hui », a déclaré M. Khadr à sa sortie du palais de justice d’Edmonton, lundi. « Ça a pris du temps, mais je suis content qu’on en soit là. Maintenant, je vais juste me concentrer sur mon rétablissement et ne pas m’inquiéter à l’idée de retourner en prison ou d’avoir des difficultés », a-t-il ajouté. Le jugement signifie que M. Khadr pourra faire une demande de passeport et voyager comme il l’entend.