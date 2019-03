La mosquée de Lévis a reçu une lettre d’intimidation jeudi dernier

Lévis — La communauté musulmane de Lévis a reçu jeudi dernier une lettre d’intimidation, destinée à la mosquée de Lévis, située avenue Bégin. La lettre anonyme, adressée simplement à « Mohamed », était constituée de lettres découpées dans un journal et collées sur une feuille pour former des mots. Elle invite les destinataires à ne plus parler, à ne plus critiquer et à continuer de prier jusqu’à leur mort et qu’il en sera bien ainsi. Il semble que, dès la réception de la lettre, l’imam de la mosquée de Lévis, Karim Elabed, n’ait pas voulu la médiatiser afin de ne pas donner d’importance aux gens qui l’ont envoyée. Cependant, la lettre et son contenu ont fait l’objet de fuites dans les médias sociaux.